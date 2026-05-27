На туристической выставке ITB China 2026 в Шанхае ведущая онлайн-платформа путешествий Trip.com присудила Азербайджану награду «Must-Visit Destination 2026» («Обязательное туристическое направление 2026 года»).

Награда вручена председателю Государственного агентства по туризму Фуаду Нагиеву.

По инициативе Азербайджанского бюро по туризму при участии ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и шести представителей туристической отрасли страны в городах Сиань, Шанхай и Пекин (КНР) презентуют туристический потенциала Азербайджана.

Серия мероприятий и выставка ITB China 2026, объединяющие представителей туристической отрасли Китая и Азербайджана, выступают важной платформой для B2B-встреч, налаживания контактов и создания новых возможностей сотрудничества, а также для представления развивающегося потенциала делового туризма Азербайджана международным туристическим профессионалам.

В рамках визита между Азербайджанского бюро по туризму и одной из ведущих китайских онлайн-платформ бронирования Tongcheng Travel был подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий усиление продвижения Азербайджана на китайском рынке и развитие его как круглогодичного привлекательного туристического направления для китайских туристов.

Отмечается, что взаимный безвизовый режим между гражданами Китая и Азербайджана, а также прямые рейсы AZAL и China Southern Airlines из Баку в Пекин и Урумчи способствуют развитию туристических связей между двумя странами.

Отметим, что в январе–апреле 2026 года число туристов из Китая в Азербайджан выросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 14 303 человека.