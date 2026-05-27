Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему «Поддержание международного мира и безопасности: уважение целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, в которой центральное место занимает ООН» встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и ООН, а также текущая ситуация в регионе.

Байрамов отметил, что Азербайджан осуществляет выгодное сотрудничество с ООН и ее специализированными структурами. В частности, с удовлетворением было подчеркнуто успешное проведение в нашей стране 17–22 мая текущего года 13-й сессии Всемирного форума городов.

Наряду с этим были отмечены стратегические связи нашей страны с Центральной Азией, ее роль в транспортной и коммуникационной сферах.

Противоположная сторона была подробно проинформирована о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, строительно-восстановительных работах, направленных на обеспечение достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, мерах по укреплению доверия, а также о минной угрозе в регионе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.