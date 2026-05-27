Власти Армении не опасаются роста цен на сырье в случае ухудшения связей с Россией, потому что рассчитывают разбогатеть, превратив страну в «перекресток мира». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборной акции в городе Гарни.

«Нелогично угрожать Армении, например, высокими ценами, потому что на угрозы высокими ценами есть ответ: у нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим. Сегодня Армения становится «перекрестком мира» — это значит, что Армения станет страной не тысяч и миллионов, а миллиардов и триллионов», — сказал он.