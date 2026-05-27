В освобожденных от оккупации районах Агдам, Джебраил, Физули и Лачын организованы пункты продажи и забоя жертвенных животных в связи с праздником Гурбан-байрам.

По данным Агентства пищевой безопасности, с учетом потребностей населения в указанных районах установлены специальные стационарные и мобильные точки забоя и продажи скота. На местах обеспечены ветеринарно-санитарные условия, организовано бесперебойное водоснабжение, а животные проходят обязательный ветеринарный контроль перед забоем.

Отмечается, что в мобильных пунктах забоя также работают лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов, где при необходимости оперативно проводится анализ образцов для исключения заболеваний.

В праздничные дни подразделения Агентства пищевой безопасности Азербайджана и Института пищевой безопасности работают в усиленном режиме контроля.