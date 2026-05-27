Страны Прибалтики должны адаптироваться к регулярным вторжениям беспилотников, к новой реальности, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, его цитирует Euronews.

Он напомнил, что за последние три недели произошло уже несколько инцидентов, когда дроны проникали в воздушное пространство стран Прибалтики.

«Это новая реальность, с которой сталкиваются страны Балтии», — сказал Каунас, подчеркнув, что вероятность новых инцидентов «очень высока».

На прошлой неделе в Литве была объявлена воздушная тревога после появления беспилотника у границы с Белоруссией. Жителям Вильнюса рекомендовали укрыться, а президента Гитанаса Науседу и премьер-министра Ингу Ругинене эвакуировали в бункер. По словам литовских властей, объект мог быть либо боевым дроном, либо аппаратом для радиоэлектронного отвлечения.

Каунас отметил, что для перехвата беспилотника была задействована миссия воздушной полиции НАТО