Посольство США в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с праздником Гурбан.
Соответствующую публикацию опубликовала дипмиссия в соцсети Х.
«От имени посольства США в Азербайджане мы хотели бы поздравить с праздником Гурбан всех, кто отмечает этот праздник в Азербайджане и по всему миру. Этот особый праздник отражает ценности сострадания, щедрости и единства, а также отражает богатые традиции религиозной терпимости и мультикультурализма Азербайджана. Мы высоко ценим прочное партнерство и связи между людьми между США и Азербайджаном», — говорится в сообщении.
On behalf of the U.S. Embassy in Baku we would like to say Eid Mubarak to all those celebrating Gurban Bayram in Azerbaijan, and around the world. This special holiday reflects the values of compassion, generosity, and unity, while also highlighting Azerbaijan’s rich traditions… pic.twitter.com/Id5F4AQHcG
— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) May 27, 2026