Международный аэропорт Тебриза после масштабной реконструкции вновь заработал и готовится к поэтапному возобновлению международного авиасообщения, в том числе с Баку и Стамбулом, спустя длительный перерыв, передают иранские СМИ.

Как сообщил представитель Организации гражданской авиации Ирана Маджид Ахаван, аэропорт был восстановлен после серьезных повреждений инфраструктуры, включая взлетно-посадочной полосы, диспетчерской башни и пассажирских терминалов.

По его словам, работы по реконструкции и модернизации были выполнены в кратчайшие сроки с использованием внутренних технических ресурсов.

Ахаван отметил, что аэропорт Тебриза, являющийся одним из ключевых авиаузлов на северо-западе страны, полностью готов к приему внутренних и международных рейсов. В настоящее время ведется планирование поэтапного восстановления маршрутной сети.

До приостановки работы через аэропорт выполнялись рейсы в ряд городов Ирана, а также международные направления, включая Стамбул, Наджаф, Медину, Баку, Измир, Адану и Дубай.