Фонд Совета мира президента США Дональда Трампа пуст, а организация пребывает в правовой и политической неопределенности, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам источников, спустя четыре месяца после создания фонд не получил ни единого сделанного взноса. «Не поступило ни доллара», — сообщил собеседник издания.

При этом пожертвования направлялись напрямую на счет организации в банк JPMorgan, для которого не предусмотрены независимые требования к прозрачности, отмечает FT.

Представитель Совета мира сообщил газете, что «было разработано несколько вариантов получения финансирования», включая механизм Всемирного банка, и что «на данный момент участники программы предпочли использовать другие варианты».

Совет мира представит финансовую отчетность исполнительному совету, в состав которого входят чиновники администрации Трампа и другие советники, «в подходящее время», сказал собеседник.

Взносы Марокко в размере около $20 млн помогли профинансировать офис верховного представителя по Газе Николая Младенова, а также зарплаты Палестинского технократического комитета, созданного для управления сектором Газа. ОАЭ выделили $100 млн на обучение полицейских для Газы, но программа еще не началась, а финансирование заморожено, рассказали два источника.

Госдепартамент США намерен перераспределить около $1,2 млрд из средств, выделенных в рамках программы помощи, на проекты, связанные с повесткой дня совета. Но эти средства, которые не поступят напрямую совету, еще не потрачены.

«Ни одна часть этих денег не поступила в распоряжение совета. Совет мира не распоряжается этими деньгами. И Госдепартамент заявляет, что не намерен передавать управление этими деньгами Совету мира», — заявил высокопоставленный представитель конгресса.

Госдепартамент хочет выделить совету около $50 млн напрямую для финансирования его деятельности, но эти средства также еще не распределены. По словам собеседника, чиновники заверили конгресс, что организации не будет разрешено использовать эти средства до тех пор, пока не будут налажены финансовый контроль и другие системы. Госдеп подчеркнул, что «поддерживает видение президента» в отношении совета и «продолжает оценивать, как существующие полномочия, программы и межведомственная координация могут наилучшим образом способствовать достижению этих целей».

Хотя совет начал проводить тендеры на обеспечение безопасности и восстановление Газы, контракты еще не заключены. Собеседник связал это с тем, что совет еще не работает там, поскольку палестинская группировка ХАМАС еще не разоружилась.

Трамп называл совет одной из «наиболее значимых» международных организаций, когда-либо созданных. Государства-члены пообещали выделить $7 млрд на «пакет помощи» совету в Газе, а Трамп пообещал еще $10 млрд из бюджета США.

В февраля в США прошло первое заседание «Совета мира». Американский лидер тогда сообщал, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более $7 млрд, сами Соединенные Штаты намерены вложить $10 млрд.