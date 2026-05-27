В Ленкорани задержан 49-летний Халиг Джахангиров, подозреваемый в разбойном нападении на сотрудников одного из отелей.

Инцидент произошел в одном из гостиничных объектов города. В ходе оперативных мероприятий полиция установила, что подозреваемый является администратором этого же отеля, сообщает Report.

Следствием установлено, что он напал на двух сотрудниц отеля с использованием колюще-режущего предмета и завладел их ювелирными украшениями.

Также выяснилось, что для сокрытия личности он заранее спрятал на рабочем месте маску и одежду, которые использовал во время нападения.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.