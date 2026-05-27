Переменно облачная погода сохранится в Баку и Абшеронском полуострове. По данным Национальной службы гидрометеорологии осадков не ожидается. При этом будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17–19°C, днем — 25–30°C. Атмосферное давление снизится с 762 до 757 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 60–70%.

В регионах Азербайджана также преимущественно будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман, будет преобладать западный ветер. Температура воздуха ночью составит 16–20°C, днем — 27–32°C. В горных районах ночью ожидается 7–12°C, днем — 16–21°C, местами до 23–26°C.