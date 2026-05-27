Высокий уровень организации 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку вновь продемонстрировала потенциал Азербайджана как площадки для проведения крупных международных мероприятий.

Форум, проходивший 17–22 мая под эгидой ООН, привлек в Баку десятки тысяч участников из 176 стран мира, что положительно сказалось на сферах туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания и транспорта.

Эксперты туристической отрасли считают, что мероприятие не только обеспечило краткосрочный экономический эффект, но и дополнительно укрепило позиции Азербайджана в сфере международных мероприятий и делового туризма.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди в беседе с Report отметил, что WUF13 сформировал высокий спрос для туристического и гостиничного сектора столицы.

По его словам, в дни форума заполняемость пятизвездочных отелей Баку достигала 96–100%, а в гостиницах более низкого сегмента, расположенных в центре города, составляла около 85–90%.

«В период WUF13 стоимость одной ночи в пятизвездочных отелях варьировалась от 480 до 620 манатов. Без учета налогов это примерно 405–525 манатов. Эти показатели свидетельствуют о том, что в премиальном гостиничном сегменте во время форума заполняемость и доходность номеров приблизились к максимальному уровню», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что влияние форума не ограничилось гостиничным сектором. Дополнительный поток клиентов получили рестораны, кафе и кейтеринговые операторы за счет участников форума, делегаций и сопутствующих мероприятий.

«Серьезная активность наблюдалась и в транспортном секторе. В дни форума посредством специальных маршрутов и городских перевозок было перевезено около 179 тыс. пассажиров. Международный аэропорт Гейдар Алиев в период WUF13 обслужил более 194 тыс. пассажиров», — сказал Дюбенди.

Руководитель Организации профессионалов туризма Азербайджана Джейхун Ашуров, в свою очередь, отметил, что WUF13 в целом был организован успешно и положительно повлиял на узнаваемость страны как туристического направления.

Ашуров отметил, что в дни форума гости выбирали в основном крупные отели высокой вместимости, расположенных в центре города.