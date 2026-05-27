В Гаджигабуле задержаны двое мужчин, подозреваемых в крупной краже из дома родственника одного из них.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники районного отдела полиции установили и задержали Махира Абдуллаева и Сахила Мамедова. По данным следствия, они похитили из частного дома 25 тысяч манатов и 10 тысяч долларов.

Отмечается, что дом принадлежал родственнику одного из задержанных. По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.