Премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что Азербайджан играет важную роль как стратегический партнер Италии в сфере энергетики, особенно в поставках газа и нефти. Об этом она сказала журналистам в Ереване перед вылетом в Азербайджан.

По словам Мелони, вопросы энергетики остаются одними из ключевых в дискуссиях на уровне Европейского совета, а также в двусторонних контактах, в том числе с Великобританией.

«Прямо сейчас я вылетаю в Азербайджан, который является для нас еще одним стратегическим партнером в плане поставок как газа, так и нефти», — сказала она.