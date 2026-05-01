В настоящее время во многих высших учебных заведениях студенты используют карты «TələbəPlus», которые предоставляют им ряд льгот.

Однако проект пока охватывает не все университеты и вовсе не распространяется на учащихся профессиональных учебных заведений и колледжей.

По сообщениям местных СМИ, пресс-секретарь Фонда развития образования Кёнуль Абдулрашидова сообщила, что более 200 тысяч студентов из 28 высших учебных заведений уже являются пользователями карты «TələbəPlus».

Она отметила, что в настоящее время обсуждается возможность предоставления этих карт также студентам колледжей и профессиональных учебных заведений.

«Работа по расширению охвата данной карты продолжается. Ведутся обсуждения с соответствующими структурами по вопросу включения в проект студентов других университетов, а также учащихся профессиональных учебных заведений и колледжей. Рассматриваются технические аспекты и механизмы внедрения. С учётом особенностей целевой группы ведётся работа по определению оптимальных решений.

Основная цель — обеспечить организацию всех процессов в соответствии с законодательством, а также гарантировать безопасность и удобство. В настоящее время прорабатываются различные подходы, и после определения наиболее подходящих решений будет рассмотрен вопрос расширения охвата проекта», — отметила представитель фонда.