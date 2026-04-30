Агентство автомобильных дорог Азербайджана заявило о продолжении ремонтных работ на дорогах Баку в выходные.

Отмечается, что в связи с ремонтом на ряде участков движение будет частично или полностью ограничено:

улица Самеда Вургуна (между улицами А.А. Бакиханова и М. Миргасымова)

улица Рашида Бейбутова (между улицами С. Рагимова и С. Зейналова)

проспект Вагифа (между улицами Дж. Гаджибейли и С. Вургуна)

Здесь ограничения будут действовать с 1 мая 23:00 до 4 мая 07:00 в зависимости от хода работ.

Также на Внешней кольцевой дороге (в направлении «20 Января») с 1 по 3 мая с 07:00 до 23:00 будут частичные ограничения, а в ночное время с 23:00 до 07:00 — полное перекрытие движения.

На период полного ограничения движение будет перенаправлено по Сальянскому шоссе (в сторону мечети Биби-Эйбат).