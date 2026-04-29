Антикоррупционный комитет Армении сообщает о задержании пяти сторонников партии российского бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» в рамках уголовного дела о даче избирательной взятки.

В заявлении Антикоррупционного комитета утверждается, что им была получена достоверная информация о том, что группа лиц, действовавшая от имени партии «Сильная Армения», давала избирательные взятки ряду граждан в обмен на то, что они проголосуют за указанную политическую силу на июньских парламентских выборах.

В комитете добавили, что следствием также установлено, что лицо, действовавшее от имени «Сильной Армении» нарушило запрет «на благотворительность в период выборов» и «подстрекал граждан к участию в митингах».

«Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Армения, проведен ряд обысков, задержаны пять человек», — добавили в Антикоррупционном комитете.