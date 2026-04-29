Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде направил письмо генсеку Всемирного совета церквей в связи с заявлениями организации от 23 апреля.

В письме отмечается, что в заявлении Совета события в регионе были серьёзно искажены, а подобный подход назван неприемлемым.

Пашазаде напомнил, что ранее представители Совета признавали попытки армянских церквей оказывать влияние на организацию. По его словам, сейчас эти попытки приводят к распространению недостоверной информации и приданию вопросу искусственного религиозного оттенка, что подрывает мирный процесс.

Он также сослался на совместное коммюнике, подписанное в 1993 году в Монтрё с Католикосом всех армян Вазгеном I при посредничестве Совета, где подчеркивалось, что конфликт не носит религиозного характера, а народы должны жить в условиях мира и взаимного уважения.

В письме напоминается, что в результате военной агрессии Армении около 20% территории Азербайджана почти 30 лет находились под оккупацией, а более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами. Отмечается, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции с требованием вывода армянских сил с оккупированных территорий.

Подчёркивается, что в 2020 году Азербайджан восстановил контроль над своими территориями, а в сентябре 2023 года полностью обеспечил суверенитет после антитеррористических мероприятий. Представление этих земель как армянских расценивается как нарушение международного права.

В письме также указано, что утверждения о якобы насильственном выселении армянского населения Карабаха не соответствуют действительности. Отмечается, что миссии ООН после событий 2023 года не зафиксировали насилия в отношении мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, отвергаются обвинения в отношении культурного и религиозного наследия. Подчеркивается, что в Азербайджане обеспечивается защита и восстановление всех религиозных объектов, включая церкви и синагоги, независимо от их принадлежности, тогда как факты разрушения азербайджанских памятников в период оккупации остаются без должного внимания международных религиозных организаций.