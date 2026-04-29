В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении директора и заведующих отделениями, обвиняемых в пожаре в «Республиканском перинатальном центре», в результате которого погибли 7 новорождённых.

На процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой было объявлено о завершении судебного следствия.

Гособвинитель потребовал лишить всех трёх подсудимых права занимать руководящие должности в государственных и местных органах самоуправления сроком на 3 года, а также назначить наказание в виде лишения свободы: Мехрибан Абасгулевой — в виде 8 лет, Эльнуру Ахмедли и Гамлету Мустафаеву — 7 лет. Прокурор также предложил взять их под стражу прямо в зале суда. Кроме того, он потребовал реализовать их имущество для возмещения причинённого ущерба.

Выступивший потерпевший попросил суд вынести справедливое решение.

Адвокаты подсудимых запросили время для подготовки выступлений.

Следующее заседание назначено на 6 мая.

Напомним, 9 января 2024 года в административном здании «Республиканского перинатального центра» произошло возгорание.

По факту пожара в Генеральной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Азербайджана о нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности гибель двух и более лиц, а также о халатности, повлёкшей аналогичные последствия, и расследование было поручено следственному управлению Генпрокуратуры.

Следствием установлено, что в результате пожара в палате на четвёртом этаже, где размещалось отделение интенсивной терапии новорождённых, погибли 7 младенцев, 4 человека получили травмы, а учреждению был нанесён материальный ущерб в размере 361 тысячи манатов.

Также имеются обоснованные подозрения, что после назначения Мехрибан Абасгулевой директором центра в декабре 2022 года количество пациентов было увеличено вдвое без учёта возможностей учреждения, что привело к перегрузке электросистемы и последующему возгоранию.

Кроме того, несмотря на выявленные Министерством по чрезвычайным ситуациям нарушения пожарной безопасности, включая неисправность системы сигнализации, неработающие внутренние пожарные гидранты и недостатки в электросистеме, руководство центра, а также заведующие отделениями не устранили выявленные нарушения.

Обвиняемым предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

В качестве потерпевших по делу признаны сам центр, а также ряд физических лиц.