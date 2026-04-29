Высокопоставленные чиновники Пакистана, выступающие посредниками между Ираном и США, надеются в ближайшие дни получить от Тегерана новый вариант предложения по урегулированию кризиса, передает CNN.

По данным телеканала, власти Исламской Республики на протяжении последних недель работают над урегулированием кризиса с США.

На днях они передали через посредников план, в котором предлагалось разбить ключевые вопросы на части. Первоначально обсудить вопросы о прекращении огня, снятии блокады с Ормузского пролива, затем решить проблему иранской ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп жестко ответил, что такой вариант его не устраивает, он ждет план, учитывающий озабоченности и интересы Соединенных Штатов.

«Посредники в Пакистане ожидают получить пересмотренное предложение от Ирана по завершению войны в ближайшие несколько дней», — пояснили авторы статьи.

Обозреватели уточнили, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудит детали нового предложения с иранскими лидерами и передаст пакистанской стороне для последующей отправки в США.