Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 3 декабря 2025 года о применении закона «О государственных услугах» от 31 октября 2025 года и регулировании ряда вытекающих из него вопросов.

Глава государства подписал в связи с этим новый указ.

Согласно указу, Министерству экономики и Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN Xidmət) предоставлены новые полномочия.

Теперь, если какое-либо административное разбирательство, приводящее к единому правовому результату для пользователя государственной услуги, состоит из нескольких государственных услуг, предоставляемых различными поставщиками услуг, то координация этих госуслуг должна осуществляться Министерством экономики, а в единых сервисных центрах — ASAN Xidmət.

Кроме того, ASAN Xidmət наделено полномочиями, связанным с размещением данных о физических (занимающихся предпринимательской деятельностью) и юридических лицах, связанных с оказанием услуг.