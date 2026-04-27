Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы о ратификации двух международных соглашений — в сфере радиационной безопасности и «зеленой» энергетики.

Как сообщает пресс-служба Акорды, первое соглашение касается взаимодействия стран СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки. Оно позволит оперативнее координировать действия и обмениваться информацией о состоянии радиационного фона между странами-участницами.

Второй документ — о стратегическом партнерстве Казахстана, Азербайджана и Узбекистана в области производства и передачи «зелёной» энергии. Соглашение нацелено на развитие совместных проектов и укрепление сотрудничества в сфере устойчивой энергетики.