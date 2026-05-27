В Билясуваре изъято около 50 кг наркотиков, переправленных через границу на параплане. Сотрудники полиции обнаружили 47 кг марихуаны и опиума, а также 10 104 таблетки психотропного содержания, переправленных в Азербайджан через границу контрабандным путем.

Правоохранители задержали и доставили в районный отдел полиции ранее судимых 62-летнего Джалала Гахраманова и 35-летнего Рашида Мамедалиева, получивших наркотические средства посредством заранее переданной локации.

Следствием установлено, что задержанные готовились сбыть наркотики в Баку.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении обоих лиц решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.