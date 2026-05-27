Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что повестка встреч ЕАЭС будет непростой из-за ситуации с Арменией. Об этом он сообщил журналистам.

«Контакты президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна в ближайшее время не ожидаются, они уже недавно были. Льгота на поставки газа для Армении идёт за счёт России.

Армения остаётся в ЕАЭС, она будет участвовать на рабочем уровне в саммите союза в Астане. Но сейчас в Армении уже принят соответствующий закон, который, по сути, юридически уже обязывает правительство и все органы госвласти Армении ориентироваться на европейскую интеграцию», — сказал песков.