Энергетическое сотрудничество может стать одним из ключевых направлений взаимодействия между Азербайджаном и Эквадором.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в интервью агентству Expreso в рамках визита в Эквадор.

По его словам, в ходе переговоров обсуждались перспективы взаимодействия между государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и эквадорской Petroecuador. Стороны также рассмотрели возможность реализации совместных проектов в энергетической сфере.

Мамедов отметил, что обсуждается запуск переговоров по двустороннему инвестиционному соглашению, которое обеспечит защиту капиталов и создаст более стабильные условия для сотрудничества.

Он подчеркнул, что, учитывая географическую удалённость и масштабность проектов, требуется этап адаптации и выстраивания правовой базы для долгосрочного взаимодействия.