Азербайджан может стать ключевым логистическим центром для экспорта Эквадора в страны Центральной Азии, используя свои транзитные возможности и развитую транспортную инфраструктуру.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в интервью агентству Expreso во время визита в Эквадор.

По его словам, Азербайджан, несмотря на небольшую территорию, занимает стратегическое положение между Востоком и Западом и способен выступать «воротами» в Центральную Азию — регион с растущими экономиками и широкими торговыми связями.

Мамедов отметил, что страна располагает современной логистической инфраструктурой, включая порт в Аляте и крупнейший торговый флот в Каспийском регионе.

Он также подчеркнул, что при достижении соответствующих договоренностей Эквадор может использовать Азербайджан не только как транзитную зону, но и как региональный хаб для выхода на рынки России, Турции, Ирана и стран Центральной Азии.

По словам замминистра, сегодня товарооборот между Азербайджаном и Эквадором составляет около 65 млн долларов в год и в основном представлен сельскохозяйственным импортом из Эквадора. Баку, в свою очередь, заинтересован в расширении экспорта для формирования более сбалансированного торгового баланса.