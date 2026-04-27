Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США не имеют четкой стратегии выхода из конфликта с Ираном и оказываются в уязвимом положении.

«У американцев, очевидно, нет стратегии. В настоящий момент я не вижу, какой стратегический путь выхода выберут американцы, тем более что иранцы, очевидно, ведут переговоры очень умело — или же очень умело их не ведут», — передает его слова газета n-tv.

По его мнению, США подвергаются «унижению со стороны иранского государственного руководства, прежде всего со стороны этих так называемых Революционных гвардий».

Мерц также напомнил о войнах в Афганистане и Ираке, подчеркнув, что ключевая проблема подобных конфликтов — их завершение. В этой связи он назвал войну против Ирана непродуманной.

«В этой связи я надеюсь, что всё это закончится как можно скорее». Однако, по его словам, сейчас этого не предвидится, «потому что иранцы, очевидно, сильнее, чем считалось, а у американцев, очевидно, нет действительно убедительной стратегии даже в переговорах».