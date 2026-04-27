В ночь на 27 апреля Москву накрыл снегопад. На метеостанции МГУ высота снега достигла 14 см, на ВДНХ — 12 см, а на Балчуге и в Тушино — 10 см. Ожидается, что в течение дня выпадет 19 мм осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В результате обильных снегопадов, а за сутки на Москву обрушился 21 мм осадков и был побит суточный рекорд осадков далекого 1880 года, на земле сформировался снежный покров», — написал синоптик.

Как отметил Тишковец, такого количества снега 27 апреля еще ни разу не фиксировали за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд — 10 см — был поставлен 55 лет назад.