Азербайджанский боксер Саиджамшид Джафаров завоевал золотую медаль на Кубке мира в бразильском Фос-ду-Игуасу.

Спортсмен, выступавший в весовой категории 75 кг, встретился в решающем поединке с местным боксером Тауаном Силвой, сообщает Report.

Джафаров в итоге одержал победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27) и взял золото Кубка мира.

Отметим, что в ночь на понедельник на финальный поединок также выйдут Субхан Мамедов (50 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+90 кг). Днем ранее Наби Искандеров (70 кг) завоевал на турнире бронзовую медаль.