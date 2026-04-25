Европейское авиационное агентство EASA разрабатывает рекомендации, которые в условиях нехватки топлива позволят применять альтернативный вариант Jet A наряду со стандартным для стран ЕС авиатопливом Jet A-1.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Как уточнил представитель агентства, сейчас EASA взаимодействует с государствами — членами союза, чтобы подготовить руководство к тому, как координировать внедрение Jet A в эксплуатацию на самолетах, которые рассчитаны на использование Jet A-1.

При этом сроки выхода данных рекомендаций пока не называются.