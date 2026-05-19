Азербайджан является площадкой для проведения международных мероприятий. Азербайджан принял у себя COP29 — одно из крупнейших мероприятий в рамках ООН, и затем проведение Всемирного форума городов в Азербайджане является свидетельством доверия международного сообщества и системы ООН к нашей стране.

Об этом, как передает Minval Politika, заявил журналистам помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Следует учитывать, что далеко не во всех странах в нынешних условиях возможно проведение мероприятий такого масштаба. Это связано с вопросами безопасности, военными конфликтами, а также с организационными возможностями стран, уровнем готовности городов и другими параметрами. Поэтому не все города и не все страны готовы к проведению подобных мероприятий.

Доверие международного сообщества, готовность нашей страны и опыт проведения множества дипломатических мероприятий обусловили проведение в Азербайджане такого престижного форума, как Всемирный урбанистический форум.

Хотел бы отметить, что это второе по масштабу мероприятие системы ООН после COP29, и оно было проведено в очень короткий срок после предыдущего»,- сказал Гаджиев.

Что касается значения этого форума и причин его проведения в Азербайджане, Хикмет Гаджиев сослался на тезисы, которые вчера в своей речи на открытии Всемирного форума городов озвучил президент Ильхам Алиев:

«Во-первых, президент особо подчеркнул, что у азербайджанского народа существует богатая культура градостроительства. История создания городов в Азербайджане уходит в древние времена до нашей эры. Можно отметить древний город Габала — столицу Албании, город Нахчыван, а также другие древние и средневековые азербайджанские города.

На основе этих богатых традиций и опыта сегодня в Азербайджане развиваются современные города. Во-вторых, азербайджанские города в процессе урбанизации модернизируются, сохраняя при этом историческое наследие. Сегодня лучшим примером этого является столица — Баку, что также признано на мировом уровне.

Несколько объектов исторического наследия города Баку включены в список материального наследия ЮНЕСКО, как и города других регионов нашей страны.

Также следует отметить строительство городов и населённых пунктов в постконфликтный период. Как подчеркнул президент, у Азербайджана в этой сфере имеется уникальный опыт».

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что нет второй такой страны, как Азербайджан, которая используя свои национальные и материальные ресурсы, а также административные возможности, построила около девяти городов и 300 поселений, сказал Гаджиев.