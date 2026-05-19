Вопрос выбора Армении между ЕАЭС и ЕС «очень непростой», заявил ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, в стране существуют два курса: часть элит выступает за сохранение интеграции в Евразийский экономический союз, другие настаивают на сближении с Европейским союзом. Москва, в свою очередь, заинтересована в сохранении Армении в ЕАЭС.

Оверчук подчеркнул, что неопределенность Еревана мешает бизнесу и инвестициям, поскольку экономические игроки занимают выжидательную позицию. При этом он отметил, что за годы участия в ЕАЭС экономика Армении заметно выросла благодаря преференциям союза.

Также он указал на постепенную нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, включая обмен делегациями, развитие торговли и частичное транспортное разблокирование региона.

Вместе с тем российский вице-премьер предупредил о последствиях возможного сближения с ЕС, заявив, что в нынешней геополитической ситуации союз приобретает военно-политическое измерение. По его мнению, Армении стоит как можно скорее определиться со своим внешнеэкономическим курсом.