Президент Азербайджана Ильхам Алиев отвердил «Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Республики Болгария и муниципалитетом Велико-Тырново по созданию и реконструкции парка «Шуша» в городе Велико-Тырново Республики Болгария», подписанное 11 февраля 2026 года в городе София.

После вступления в силу Соглашения, Кабинет министров должен обеспечить реализацию его положений, а Министерство иностранных дел должно направить правительству Болгарии уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.