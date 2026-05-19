Во вторник, 18 мая, подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово (Нижегородская область, РФ). Зафиксирован пожар на территории предприятия. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.

Согласно информации, также поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3» в районе населенного пункта Семибратово Ярославской области РФ. Степень нанесенного ущерба уточняется.