В соответствии с утвержденным планом боевой подготовки первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба Вооружённых сил Азербайджана в азербайджанской армии проведены соревнования за звание «Лучший снайпер».

Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что соревнования, организованные с целью определения военнослужащих-снайперов, обладающих высокой меткостью, прошли на специальном учебном полигоне.

После проверки экипировки военнослужащие заняли заранее подготовленные огневые позиции и выполнили нормативы.

Состязания, состоявшие из нескольких этапов, включали различные стрелковые упражнения, в ходе которых участники продемонстрировали свои навыки.

По итогам соревнований состоялась церемония награждения.