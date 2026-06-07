Молдова должна укрепить свою оборону, в том числе за счет производства систем РЭБ и беспилотников-перехватчиков БПЛА, заявила президент республики Майя Санду в беседе с блогером Николае Кику.

Она отметила, что для начала производства необходимо изменить существующее законодательство.

«Нам нужно начать производство средств противодействия беспилотникам, то есть беспилотников, способных перехватывать и сбивать другие беспилотники», — сказала она.

Она отметила, что приняла данное решение после падения дрона на румынский город Галац.