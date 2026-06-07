Франция и Кипр подпишут в понедельник соглашение, что позволит Парижу разместить войска на острове, сообщили изданию POLITICO два высокопоставленных представителя кипрского правительства.

Соглашение будет подписано министром вооруженных сил Франции Катрин Вотрен и министром обороны Кипра Василисом Пальмасом в Никосии.

«Соглашение предусматривает присутствие французских войск на территории Кипра исключительно в гуманитарных целях в рамках расширенного сотрудничества с французским правительством», — заявил президент Кипра Никос Христодулидис.