Необходимо оздоровить отношения между Арменией и Россией. Армянская сторона надеется, что после парламентских выборов удастся в конструктивной атмосфере обсудить с российскими партнерами возникшие вопросы и найти взаимовыгодные решения.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщают армянские СМИ.

Отвечая на вопрос о возможном вмешательстве в армянские выборы из-за рубежа, в частности со стороны России, министр отметил:

“Я считаю, что отношения между Арменией и Россией нуждаются в улучшении, и мы надеемся, что, особенно после выборов, мы сможем улучшить эти отношения в здоровой, конструктивной атмосфере с нашими российскими партнерами и обсудить существующие проблемы, которые время от времени возникают в отношениях любых стран. Также найти решения, которые будут выгодны как Республике Армения, так и Российской Федерации”, — подчеркнул Мирзоян.