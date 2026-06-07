Переговоры премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и президента Украины Владимира Зеленского, запланированные на 8 июня в Будапеште, перенесли, так как стороны не достигли окончательной договоренности о них. Об этом пишет венгерский портал HVG.

Лидеры собирались обсудить нормализацию отношений между двумя государствами, которые стали хуже во время, когда венгерское правительство возглавлял Виктор Орбан.

Как заявило министерство иностранных дел Венгрии в ответ на статью HVG, окончательной договоренности о встрече 8 июня никогда не существовало, а «постоянные консультации по поводу места и времени» переговоров продолжаются.