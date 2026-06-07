Два экзит-пола — два разных результата: кто побеждает на выборах в Армении?

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Возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном партия «Гражданский договор» получает 56,7% голосов на парламентских выборах, говорится в данных экзит-полов, передают армянские СМИ. По данным, партия российского бизнесмена армянского происхождения, главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 17,5%. Между тем, ряд армянских телеграм-каналов распространили данные независимого exit poll, согласно которым партия Пашиняна набирает 32,7% голосов, оппозиционные партии — 52,9%. В частности, партия «Сильная Армения» набирает 29% голосов, блок «Армения» — 13,2%, партия «Процветающая Армения» — 6,1%, партия «Крылья единства» — 4,6%.

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