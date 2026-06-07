Следственный комитет Армении по фактам избирательных преступлений инициировал 59 уголовных производств, из которых 43 — в областных следственных подразделениях, а 16 — в следственных подразделениях города Ереван.

По данным армянских СМИ, по статье 210 Уголовного кодекса (препятствование осуществлению избирательного права или права на участие в референдуме, работе избирательных комиссий либо осуществлению прав или обязанностей лиц, участвующих в выборах или референдуме) было инициировано 9 уголовных производств.

По статье 214 Уголовного кодекса (голосование более одного раза или вместо другого лица) было инициировано 30 уголовных производств.

По статье 215 Уголовного кодекса (нарушение тайны голосования) было инициировано 17 уголовных производств.

По статье 314 Уголовного кодекса (распространение ложных сведений об акте терроризма) было инициировано 3 уголовных производства.

В рамках уголовных производств задержано 9 лиц.