В Армении завершилось голосование на парламентских выборах. В 20:00 по местному времени по всей стране закрылись 2005 избирательных участков, после чего начался подсчет голосов.

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 17:00 в голосовании приняли участие 1 млн 224 тыс. 957 человек из 2 млн 503 тыс. 976 граждан, обладающих избирательным правом. Явка составила 48,92%.

Для проведения выборов использовались около 4 тыс. устройств электронной регистрации избирателей. На 1758 участках были установлены камеры видеонаблюдения, обеспечивавшие прямую трансляцию процесса голосования. Более 600 избирательных участков были адаптированы для граждан с ограниченными возможностями передвижения.

За ходом голосования следили 13 местных и 8 международных наблюдательных миссий, а также представители дипломатического корпуса и зарубежных избирательных органов.

В выборах приняли участие 18 политических сил — 16 партий и два блока.