В воскресенье Израиль нанес удары по южным пригородам Бейрута, что, по заявлению правительства, является ответом на нападения «Хезболлы» на Израиль, совершенные ранее в тот же день.

В заявлении, широко освещенном ближневосточными СМИ , премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиль Кац заявили, что атаки были направлены против так называемых «центров управления террористов» в Бейруте.

По данным ливанских СМИ, в результате нападения погибли по меньшей мере два человека и 11 получили ранения.