Сотрудниками Антикоррупционного комитета Армении и Котайкского областного управления криминальной полиции МВД раскрыта и нейтрализована преступная схема дачи предвыборной взятки порядка 45 избирателям на общую сумму 7,5 млн драмов; задержано 7 человек.

Об этом сообщают армянские СМИ.

«Получены фактические данные о том, что лица, назначенные ответственными в офисе партии «Сильная Армения» в общине Чаренцаван Котайкской области, в том числе лицо, зарегистрированное кандидатом в депутаты от той же политической силы, в составе группы по предварительному сговору с другими сторонниками пообещали и дали порядка 45 избирателям предвыборную взятку на общую сумму 7.5 миллионов драмов», — говорится в сообщении Антикоррупционного комитета.