Явка на парламентских выборах в Армении составила 48,92%. Об этом сообщил на пресс-конференции в Ереване представитель ЦИК Армении Жирайр Карапетян.

До конца голосования в Армении осталось 2 часа.

«По состоянию на 17:00 1 224 957 граждан проголосовали на выборах в Армении. Явка составила 48,92%», — сообщил он.

Очередные парламентские выборы в Армении проходят 7 июня. В выборах принимают участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока. По окончательным данным ЦИК, право на голосование в выборах имеют чуть более 2,5 млн граждан.