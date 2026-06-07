Американский лидер Дональд Трамп никогда не говорил, что США намерены вторгнуться в Гренландию, заявил посол Соединенных Штатов в Евросоюзе Эндрю Пуздер, передает Politico.

По его словам, Европа неверно истолковала слова Трампа как угрозу территориальной целостности.

«Президент никогда не говорил, что мы собираемся вторгаться», — подчеркнул Пуздер.

Она сравнил реакцию Европы на угрозы Трампа с пеной в капучино. «Вы заказываете капучино ради кофе, а не ради пенки. Поэтому давайте сосредоточимся на кофе, а не на пенке. А ведь все эти разговоры — это пенка», — объяснил Пуздер