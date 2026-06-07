Оформляются документы спасённых в Азовском море граждан Азербайджана для возвращения их в страну. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

По данным ведомства, как уже отмечалось ранее, после поступления информации о гибели и ранениях граждан Азербайджана в результате атаки беспилотников на грузовые суда в Азовском море 5 июня, сотрудники Посольства Азербайджана в России незамедлительно выехали в район происшествия.

«Представители консульского отдела Посольства в настоящее время находятся в городе Ейск и оказывают соответствующую консульскую поддержку раненым, а также спасённым гражданам Азербайджана. Состояние раненых оценивается как удовлетворительное, ожидается, что некоторые из них в ближайшее время будут выписаны из больницы.

В рамках поисково-спасательных мероприятий, проводимых соответствующими органами Российской Федерации, продолжается установление личностей погибших и проведение других необходимых процедур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство держит вопрос под особым контролем и осуществляет тесную координацию с соответствующими структурами.

Общественность будет дополнительно проинформирована об установлении личностей погибших и доставке их тел в страну, подчеркивается в сообщении МИД.