Иран заявил, что его вооружённые силы готовы ответить на любую возможную атаку. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел страны Исмаил Багаи.

По его словам, США должны обеспечить Ирану возможность обогащения урана и предоставить доступ к замороженным активам.

«США должны отменить санкции», — подчеркнул представитель иранского внешнеполитического ведомства, отметив, что обмен информацией между сторонами продолжается при посредничестве Пакистана.

На фоне заявлений Вашингтона о необходимости усиления давления на Тегеран для достижения нового соглашения по меморандуму из 14 пунктов, стороны сохраняют жёсткие позиции. По данным источников, ситуация вокруг Ормузского пролива остаётся напряжённой из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Ранее представитель Конгресса США Пэт Фэллон заявил о возможном возобновлении ударов по территории Ирана.