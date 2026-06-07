Украина сообщила о ночной атаке беспилотника на центральное хранилище отработанного ядерного топлива, расположенное в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об это сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своей странице в соцсети Х.

Удар пришёлся по объекту хранения отработанного топлива и привёл к повреждениям здания приёма топлива — в частности, фасада и окон. Подробности о масштабе ущерба уточняются.

В МАГАТЭ заявили, что внимательно отслеживают ситуацию и продолжают получать информацию о последствиях инцидента.