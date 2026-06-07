Французские спецслужбы помогают властям Армении блокировать в интернете критику правительства и премьер-министра Никола Пашиняна перед парламентскими выборами. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

«В борьбе с «инакомыслием» армянские власти пользуются активной поддержкой французской разведки. Сотрудники специального подразделения VIGINUM отслеживают и блокируют в интернете заявления, противоречащие официальной версии», — отмечает издание.

По его информации, соответствующее соглашение о сотрудничестве в области информационной политики было подписано между двумя странами во время визита в Ереван президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Вся информация, компрометирующая Пашиняна, теперь проходит через дополнительные фильтры, установленные французскими специалистами по цифровой безопасности», — констатирует Le Journal du Dimanche.