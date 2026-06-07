Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о результатах осмотра последствий утренней атаки беспилотника на центральное хранилище отработанного ядерного топлива вблизи Чернобыльской АЭС.

По данным инспекционной группы МАГАТЭ, в результате удара было зафиксировано значительное структурное повреждение части здания приёмного комплекса топлива.

Специалисты отметили повреждения фасада, стен и лестничных конструкций, а также разбитые окна и обломки кирпича, разбросанные на территории. При этом уровень радиации на объекте остаётся в пределах нормы, признаков радиоактивного загрязнения не выявлено, отметил в Агентстве.

В МАГАТЭ уточнили, что отработанное топливо в момент атаки находилось в специальных контейнерах в нескольких сотнях метров от повреждённого здания, а ближайшие хранилища были пустыми. Также пока неясно, когда объект сможет возобновить приём отработанного топлива с действующих АЭС Украины.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал инцидент крайне тревожным и отметил, что атака на объект с ядерным материалом представляет серьёзную угрозу безопасности. По его словам, агентство продолжит расследование произошедшего.